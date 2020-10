Crianças incentivam a doação de sangue no Hospital Universitário Pedro Ernesto

Eles tem entre 4 e 12 anos. Estão abaixo da idade mínima para serem doadores de sangue; mas estão além do seu tempo quando alertam para a importância da doação dando um recado em alto e bom tom: Doe Sangue, Salve Vidas. São os Doadores do Futuro. Este é o título da campanha que o Banco de Sangue Herbert de Souza, do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe-UERJ) lança agora em outubro.

A iniciativa, inspirada no mês que se dedica às crianças, transforma os pequenos em personagens desta iniciativa. Uma série de vídeos e fotos com eles incentivando a doação já está invadindo as redes sociais e murais do Hospital e do Banco de Sangue. “Doar sangue salva as pessoas”, resume de forma simples e direta um dos rostos da ação, a pequena Maria Eduarda Oliveira Gazolla, de apenas 5 anos.

Ao todo são 20 crianças que protagonizam a nova campanha. Todos são filhos, netos ou sobrinhos de funcionários do Banco de Sangue e de outros setores do Hospital. A ideia de colocar os pequenos para darem o recado foi da equipe de captação do Herbert de Souza coordenada pela assistente social Regina Rangel e a enfermeira Bárbara Suzana.

“Nós começamos a pensar que o melhor presente que alguém poderia dar ao seu filho é ensinar a preservar a vida e incentivar desde já a doação de sangue”, conta Regina.

A conscientização e a solidariedade são alguns dos valores que a equipe quer inspirar. A julgar pela opinião das crianças, o resultado é promissor. “Quando eu tiver 18 anos, com certeza serei um doador”, garante Mateus de Oliveira Costa, de 10 anos, também protagonista da campanha.

Estoque baixo

Atualmente o Banco de Sangue está com os níveis de estoque baixos. Com a retomada das atividades clínicas de rotina e cirurgias, a demanda pelas bolsas de sangue voltou a crescer. Em contrapartida, a doação ficou em baixa. Por isso a necessidade urgente de ouvir os pequenos. Davi Dantas Ferreira, 11 anos, resume o recado dos Doadores do Futuro:

É muito, muito importante explicar para todo mundo que doar sangue garante o futuro de muita gente. Doe sangue! Salve Vidas! O Banco de Sangue Herbert de Souza fica na Boulevard 28 de setembro, 109, ao lado do Hupe. O horário de funcionamento é das 8h às 15h e, durante a pandemia, a orientação é agendar a doação pelo telefone: 2868-8134.