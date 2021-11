Crianças ficam feridas durante ação contra roubo de cargas em São João de Meriti

Confronto ocorreu entre equipes das DRFC e da DRE. Dois criminosos foram presos e um morreu

Uma criança foi baleada e outra ferida durante um tiroteio entre agentes da Polícia Civil e criminosos, na manhã de hoje (25), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As duas vítimas, ambas de 11 anos de idade, estavam dentro de um veículo de transporte escolar e seguiam para a escola.

Segundo informações da corporação, o confronto aconteceu durante uma ação das delegacias de Roubos e Furtos e Cargas (DRFC) e de Repressão a Entorpecentes (DRE) que impediram um roubo de cargas na região. Dois criminosos acabaram presos, sendo que um deles foi baleado, e um terceiro morreu.

A menina que foi atingida por um dos disparos foi encaminhada para o Hospital Municipal de São João de Meriti, onde fez o exame de tomografia e ficou constatada uma lesão no trapézio direito. Não há risco de morte para a criança em função da perfuração. A paciente foi transferida para uma unidade de saúde pediátrica do Sistema de Regulação (Sisreg).

Já a amiga dela, bateu com a cabeça e foi encaminhada para a mesma unidade médica para a realização de uma tomografia. O quadro é estável e ela segue em observação.

Terror

A prefeitura informou que a Doblô escolar levava as crianças para a escola e foi surpreendida por um tiroteio, no bairro Jardim Meriti. O prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João (Democratas), esteve no hospital visitando as meninas feridas no tiroteio.

“Não pude deixar de acompanhar de perto o atendimento dessas meninas, principalmente pelo fato ter acontecido bem próximo a minha residência. Pedi o máximo de assistência às pacientes e seus familiares”, disse.

Carga avaliada em R$ 100 mil

De acordo com o Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), os agentes da DRFC e DRE impediram um roubo de uma carga de cigarros, avaliada em cerca de R$ 100 mil, de uma empresa que presta serviço para a Souza Cruz.

A DGPE informou que os suspeitos são oriundos do Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, e integram uma quadrilha especializada em roubos de cargas. O bando é ligado ao Comando Vermelho (CV).