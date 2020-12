Criança morre soterrada em desabamento de casa em São Gonçalo

Um menino de um ano e sete meses morreu soterrado no desabamento de uma casa no Morro do Feijão, no bairro Paraíso, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, ontem.

No mesmo local, outras quatro casas desabaram e nove foram interditadas pela Defesa Civil. Em uma delas, os moradores abriram buracos na fachada para que a água escoasse. Ele relataram os momentos dramáticos vividos para tentar salvar a família e as crianças.

Desespero

O menino Enzo Gabriel foi resgatado pelos bombeiros na madrugada, mas não resistiu aos ferimentos. A irmã dele foi resgatada. “Foi um desespero. Tentamos tirar o menino mas não conseguimos. Tiramos a irmãzinha dele com vida. Minha prima pegou ela, conseguiu tirar ela primeiro. Mais na frente eu a peguei e a secamos, tiramos o barro que estava nela. Eu entreguei para uma vizinha para tentar o resto do pessoal, contou uma moradora.

O primo do menino, que também perdeu a casa, relatou como eles se uniram e tentaram fazer o resgate das pessoas dos escombros.

“Tinha as quatro pessoas soterradas. Tentamos fazer de tudo. Tiramos o pai, a mãe, a irmãzinha. Mas infelizmente não conseguimos tirar o Enzo, que ficou soterrado”, disse.

Os bombeiros foram acionados pouco depois da meia-noite. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal de Tribobó. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informou que está prestando apoio à família.