Criança morre após ser atacada por cachorro em Duque de Caxias, Baixada Fluminense

A menina Esther Vianna da Silveira, de 4 anos, morreu, na tarde de sábado (31), após ser atacada por um cão da raça Rottweiler, no quintal de sua casa, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O corpo de Esther foi enterrado neste domingo (1), no Cemitério de Bongaba, em Magé.

Esther foi socorrida com ferimentos no rosto, na cabeça e no tórax. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a menina faleceu 43 minutos após dar entrada na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Xerém. De acordo com a secretaria, o estado de saúde de Esther era “gravíssimo”.

Segundo Talita Vianna da Silveira, mãe da menina, o cachorro estava solto e a filha “tinha o hábito de brincar com ele que já fazia parte da família há dois anos”. De acordo com a mãe, o animal nunca havia atacado a criança.