Cremerj vai vacinar médicos de todas as idades a partir de hoje

Médicos de todas as idades poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na próxima semana, de 17 a 21 de maio, na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A ação é em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que está cedendo as doses. Para receber a aplicação, é necessário realizar o agendamento pelo site do conselho, a fim de garantir o distanciamento social.

“Divulgamos esta etapa com muita felicidade, pois lutamos muito por este dia. Desde o início do ano, temos reivindicado a imunização de todos os médicos e, finalmente, podemos anunciar que o Cremerj abrirá as suas portas com a possibilidade de vacinar todos os colegas que ainda não tiveram a chance de ser imunizados”, afirma o presidente do Cremerj, Walter Palis.