Creches e escola de Belford Roxo realizam festas natalinas

O espírito natalino já chegou nas escolas da rede municipal de Belford Roxo. A Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga, bairro Heliópolis, realizou apresentações musicais com coreografia sobre o tema de natal para os pais e responsáveis. No total, foram 22 turmas com 630 alunos.

A diretora Eni Carvalho destacou que o objetivo do evento foi mostrar o significado do Natal. O aluno do 9º ano, Luciano Martins, 9 anos, cantou uma parte solo de uma das músicas no microfone e gostou bastante do resultado. “Ensaiei bastante. Estava um pouco nervoso mas gostei muito”, disse o menino.

Outra unidade a realizar uma festa natalina foi a Creche Municipal José Ignácio Gonçalves, conhecida como Ziza, no bairro Areia Branca, onde foram organizadas confraternizações em cada uma das seis turmas. Os 224 alunos, que possuem entre 3, 4 e 5 anos receberam a visita do Papai Noel e ainda assistiram a uma peça teatral sobre o nascimento do menino Jesus. “Organizamos por turmas para passar aos alunos que Natal também é confraternização. É como se estivessem em suas casas e saíssem para a de seus amigos com esse objetivo”, explicou a diretora Alda Bispo ao lado de sua vice Verônica Brum.

Formaturas

Ainda essa semana, a Escola Municipal Capela São José formou 53 alunos das duas turmas de 5º ano de escolaridade. A cerimônia aconteceu no Salão Real Festas, bairro Nova Aurora. Os formandos agradeceram e homenagearam os educadores da unidade, a família e os amigos, antes de fazerem o juramento, receberem os diplomas e jogarem os capelos para o alto, a aluna Nathália Correa apresentou uma coreografia da música “Halleluya”.

Os 42 alunos da educação infantil da Creche Municipal Jandira Castelar também se formaram, na própria unidade em Itaipu. Os alunos de duas turmas receberam os diplomas e anéis de formatura, que teve o tema “Aquarela”.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo