CRAS realiza mais de 120 mil atendimentos em Belford Roxo

A unidade de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) possui 121.871 famílias referenciadas em 13 centros espalhados no município

A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher de Belford Roxo, através dos divulgou dados referentes aos equipamentos no ano de 2022. A unidade de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) possui 121.871 famílias referenciadas em 13 centros espalhados no município.

Com a missão de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade, ampliar a qualidade de vida, fornecer acolhimento e amparo, além de fortalecer vínculos familiares e comunitários, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Belford Roxo demonstram números que comprovam um aumento ao acesso nessa rede social de proteção de assistência social e cidadania. Em 2022, dois novos CRAS foram inaugurados no bairro Bom Pastor e Xavantes.

Ações socioassistenciais

O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) que promove ações socioassistenciais de prestação continuada contempla cerca de 2.700 famílias em Belford Roxo. E o Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que possui um conjunto de serviços em grupo complementando o trabalho social e prevenindo situações de risco social, conta com mais de 1.600 crianças, adolescentes e idosos.

Iniciativas de destaque

Alguns projetos e programas receberam destaque ao longo do ano, como por exemplo, o curso de Cuidadoras de Idosos que formou 267 alunas; a mentoria ‘Elas Empreendem’ que formou 72 alunas e o

curso de Trancistas que capacitou 17 alunas na profissionalização da área, ensinando do básico ao avançado.

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Brenda Carneiro, destacou a importância do trabalho realizado. “Tivemos muitos desafios, conquistas, aprendizados, momentos

agradáveis e realizações em 2022. Transformamos cada vez mais a pauta da assistência social visível e amparando mais famílias”, comentou. “Vamos seguir com o compromisso de abraçar, acolher e

humanizar a política pública dedicando nosso tempo em proporcionar qualidade de vida, saúde, dignidade e bem-estar para os nossos munícipes”, completou Brenda, que tem como objetivo também oferecer mais serviços para os usuários dos equipamentos em 2023.