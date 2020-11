CPAm encontra rinha de galos e prende seis pessoas em área de milícia

Uma operação realizada na manhã de ontem por equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), do 18ºBPM (Jacarepaguá) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), prendeu ontem, em Curicica, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, seis pessoas por crime ambiental.

De acordo com agentes, a ação aconteceu em um aterro sanitário irregular em área de milícia. No local, a polícia encontrou uma rinha de galos com mais de 50 animais feridos. Na ação, caminhões e máquinas também foram apreendidos. Os presos foram encaminhados a 32ªDP (Taquara), onde responderão pelo crime.