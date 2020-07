Covid: São João de Meriti realiza mutirão de testes rápidos

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá promover um mutirão para realização de testes rápidos de covid-19. De acordo com a pasta, até mil testes devem ser realizados. Podem comparecer para o procedimento quem estiver apresentando febre, dor de cabeça e tosse por mais de oito dias, para isso, é indispensável que a pessoa respeite o distanciamento entre os demais e faça uso de máscara.

O mutirão aconteceu ontem, a partir das 9h, na Praça dos Três Poderes, em frente à sede da prefeitura, no bairro Jardim Meriti. Além disso, todas as unidades de saúde do município também estão realizando os testes rápidos.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti