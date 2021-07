Covid: Rio de Janeiro mantém baixo risco de transmissão

41ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (30/7) pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que o estado do Rio de Janeiro teve 27% de redução no número de óbitos provocados pelo vírus.

As internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) caíram 18% na comparação entre as semanas epidemiológicas 28 (de 11 a 17 de julho) com a 26 (27 de junho a 03 de julho) de 2021; e as taxas de ocupação de leitos no estado estão em patamares estáveis: 56% para leitos de UTI e 38% para leitos de enfermaria. Com os indicadores reduzidos, o estado segue – pela terceira semana consecutiva – com a classificação de bandeira amarela, ou seja, de baixo risco de contrair a doença.

“Apesar de um bom resultado neste levantamento técnico, é importante que todos mantenham os cuidados já conhecidos, como distanciamento social, uso de máscara e de álcool gel. Com o avanço da vacinação, conseguiremos minimizar os impactos causados pela Covid”, analisa o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.