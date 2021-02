Covid-19: São João de Meriti não registra mortes há 2 dias

O Painel Covid-19 revelou ainda que a taxa de ocupação de leitos de UTI atingiu 36,3%, na última terça-feira.

São João de Meriti não registra mortes por Covid-19 há 2 dias, segundo dados do Boletim Epidemiológico divulgado na última terça-feira, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade. O município registrou apenas um novo caso de contaminação pelo novo coronavírus.

O boletim epidemiológico registrou 5. 594 casos positivos da doença. O número de óbitos, 645, não teve novos registros desde a última atualização. O Painel Covid-19, no site da prefeitura, revelou ainda que a taxa de ocupação de leitos de UTI atingiu 36,3%, nesta terça-feira, uma queda considerável se comparada com as porcentagens das semanas anteriores.

Em São João de Meriti, ao todo, 4.933 pessoas contaminadas pela Covid-19 já se recuperaram da doença. De acordo com o acompanhamento da Prefeitura, o município tem 12 casos de suspeita de contaminação, sendo que 1184 casos podem ser descartados.

Mais de 5 mil vacinados na 1ª etapa

Até o momento, 5.434 pessoas pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados nesta primeira etapa. Entre eles estão os profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus, pessoas residentes em asilos – com 60 anos de idade ou mais, cuidadores e pessoas institucionalizadas com deficiência e idosos com mais de 75 anos.

Aplicação da segunda dose já começou

Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a aplicação da segunda dose, em todos os pontos de vacinação do município, para quem tomou a Coronavac. Idosos a partir de 75 anos de idade e profissionais da saúde a partir dos 60, com conselho profissional ativo, podem se vacinar.

Dona Zileide Guerra de Sousa (83) falou da felicidade de ser imunizada: “Fico feliz, pois vou poder voltar a ver toda a minha família, sair e aproveitar”, disse. Além do atendimento dentro dos pontos, doses são aplicadas em idosos que não conseguem andar.

Os profissionais de enfermagem vão até o carro e fazem a aplicação. Caso o idoso esteja impossibilitado de sair de casa, basta um familiar ir a um posto de saúde com a documentação dele e solicitar o atendimento na residência.

A vacinação ocorre em oito pontos de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15h e aos sábados, das 8h às 12h, confira:

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato (Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 – Jardim Meriti); USF Tibagi (Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole); USF de Coelho da Rocha (Rua Ex-Combatente, s/nº – Coelho da Rocha); Unidade de Saúde da Vila São João (Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João); Unidade de Saúde do Sumaré (Estrada das Pedrinhas – Jardim Sumaré); USF da Vila Jurandir (Rua Joaquim Couto – Parque São Judas Tadeu); Unidade de Saúde da Vila União (Rua Álvaro Proença, 243 – Parque São Nicolau); Centro Cultural – Subsecretaria da Melhor Idade (Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti).