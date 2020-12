Covid-19: prefeito de Rio das Flores testa positivo

O prefeito de Rio das Flores (RJ), Vicente Guedes (Democratas) testou positivo para a Covid-19. O anúncio foi feito ontem no perfil das redes sociais do chefe do Executivo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele passa bem, assintomático e estado de saúde estável.

Vicente Guedes tem 67 anos e faz parte do grupo de risco para agravamento da doença. Ele ficará afastado das funções presenciais como prefeito por 14 dias, mas continuará despachando de casa os documentos mais urgentes da administração municipal.

Ele foi reeleito para mais quatro anos à frente da prefeitura de Rio das Flores. Ele teve 4.806 votos, o que representou 75,35% do total de votos válidos. Além de ser o atual prefeito, ele também comandou a prefeitura de 2009 a 2012. Em Rio das Flores, 151 moradores se infectaram com o novo coronavírus desde o início da pandemia. A cidade teve quatro mortes e 137 pacientes já considerados recuperados.