Covid-19: novo Mapa de Risco mantém RJ em baixo risco

A Subsecretaria Extraordinária das Ações Governamentais Integradas da Covid-19 divulgou na última segunda-feira a oitava edição do Mapa de Risco da Covid-19. Nele, o Estado do Rio permanece classificado em bandeira amarela, que representa baixo risco da doença. Apenas duas das nove regiões do estado apresentam risco moderado, com bandeira laranja: Centro-Sul e Norte. Nessas duas regiões vivem 7,45% da população do estado.

As sete regiões classificadas em amarelo, de baixo risco para Covid-19, são: Metropolitanas I e II, Baía da Ilha Grande, Médio-Paraíba, Baixada Litorânea, Noroeste e Serrana. Juntas, elas concentram 92,55% da população do estado.

No geral, houve em todo o estado uma redução nos números de óbitos (-46,96%) e casos (-33,31%). A taxa de ocupação de leitos de enfermaria destinados aos pacientes de Covid ficou em 36,23%, e a de leitos de UTI, em 52,57%. Apenas a previsão de esgotamento de leitos de UTI e a taxa de positividade para Covid (dois dos seis indicadores usados no cálculo) ainda mantêm o Estado do Rio na bandeira amarela.

Na Região Centro-Sul, que já estava em bandeira laranja na edição anterior do Mapa de Risco, houve aumento de 100% no número de óbitos, mas queda de 42,86% nos casos, mantendo a classificação de risco moderado. Nesta região estão onze municípios com 1,96% da população fluminense: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras.

Na Região Norte, o aumento de óbitos foi de 45,45%. O aumento do número de casos foi de 24,14%. Estes dados elevaram a classificação de risco da região, que na edição anterior do mapa estava amarela e passou para laranja, de risco moderado. São oito municípios, em que residem 5,49% da população do estado: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.