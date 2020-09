Covid-19: Justiça do Rio suspende jogo Palmeiras x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro acatou o pedido do Sindiclubes, o sindicato dos funcionários de clubes, e determinou a suspensão da partida entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, marcada para as 16h (de Brasília) de hoje, em São Paulo. A entidade entrou com uma ação civil pública, assinada pelo advogado Henrique Fragoso, na última sexta-feira.

O pedido de adiamento da partida até que os empregados do clube carioca cumprissem quarentena foi justificado com a possibilidade de contágio. A decisão é assinada pelo juiz do trabalho Filipe Olmo. A multa para descumprimento da decisão foi estabelecida em R$ 2 milhões.

Apesar da decisão, o Flamengo manteve programação normal e viajou hoje (26) para São Paulo.

No documento, o sindicato alega que 21 profissionais estão escalados pelo clube para o jogo e vê “risco elevado de contágio”, uma vez que muitos deles estiveram no Equador, quando houve um surto de contaminação de coronavírus na delegação rubro-negra.

O Sindeclubes é presidido por José Pinheiro dos Santos, que é funcionário da segurança do Flamengo. Segundo ele, o pedido para que fosse feita a ação partiu de empregados rubro-negros, preocupados com a realização da partida.

O Flamengo, por sua vez, entrou com um pedido de revisão da decisão do STJD, que na sexta-feira indeferiu a solicitação rubro-negra de adiar o jogo. Ainda não houve nova resposta do tribunal.