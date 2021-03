Covid-19: cinco municípios do Rio entram em risco muito alto

Cinco municípios da Região Metropolitana do Rio entraram em risco muito alto para Covid-19, o nível máximo da escala de cinco estágios. O mapa de classificação de risco regional divulgado na última sexta-feira, aponta Itaguaí, Mesquita, Nilópolis, Queimados e Seropédica estão na bandeira roxa.

A avaliação leva em conta indicadores como o número de mortos na última semana, a ocupação dos leitos e a procura por atendimento.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, a rede hospitalar não vai entrar em colapso, pois há como remanejar os doentes para outros municípios. Outras regiões pioraram de nível. A capital e a Baixada Fluminense, que na atualização de 15 dias atrás estavam com risco baixo, pularam o risco moderado e foram para o risco alto.

O 21º boletim traz ainda duas regiões na bandeira vermelha: o Centro-Sul e o Noroeste. Não é a pior situação do estado. No 12º relatório, de 23 de dezembro, eram cinco regiões no risco alto.