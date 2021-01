Covid-19: Barra do Piraí garante a compra de 50 mil agulhas e seringas

Depois de ter sido o primeiro município do Sul Fluminense a garantir a compra de 40 mil vacinas contra o novo coronavírus, Barra do Piraí adquiriu 50 mil seringas e agulhas para o início da campanha de imunização – que está previsto para acontecer assim que houver a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O prefeito Mario Esteves afirmou, nesta quinta, 7, que o município estará pronto para começar a aplicar as doses, com insumos e todo o material necessário.

De acordo com o chefe do Executivo, as 50 mil seringas e agulhas para a vacina contra o Covid 19 foram compradas pela Secretaria de Saúde. “Estamos nos antecipando a toda e qualquer situação, tanto do posto de vista logístico quanto da infraestrutura demandada por uma campanha dessa envergadura. Teremos os insumos para iniciar a vacinação, tão logo haja a chancela da Anvisa. É uma questão de salvar vidas; temos pressa”, disse.

Mario ressaltou que, embora o município tenha os recursos empenhados para a compra da CoronaVac, as negociações também estão em curso com outros laboratórios, visando alternativas. “Não estamos condicionados a uma opção A ou B, afinal, se trata de frear uma pandemia que já levou luto a mais de 197 mil famílias brasileiras. Se a Anvisa der o OK para a CoronaVac, já está tudo encaminhado, da nossa parte. No entanto, caso isso não ocorra, vamos receber do Ministério da Saúde a que for aprovada pela Anvisa”, explicou o prefeito.