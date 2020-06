Covardia: jovem é morto a tiros mesmo depois de entregar pertences aos ladrões em Nova Iguaçu

Vítima entregou os pertences, mas mesmo assim os criminosos atiraram. Desolados, família e amigos clamam por justiça.

Aos 17 anos de idade, o jovem Gabriel Teixeira teve a vida interrompida de forma brutal e covarde em Nova Iguaçu. Abordado por assaltantes, ele não teve a sorte que outras milhares de pessoas, vítima da violência sem controle que transforma todas em reféns.

Na madrugada de domingo, o rapaz, que trabalhava como entregador para uma hamburgueria, foi atacado por dois bandidos que anunciaram o assalto. A dupla exigiu todos os pertences de Gabriel, que entregou tudo, mas ao se virar para ir embora foi atingido com dois tiros nas costas. O crime aconteceu a pouco mais de 500 metros do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da Polícia Militar, no Km 32. Além de atirar, os ladrões levaram o celular, carteira e a moto da marca Titian, cor azul, da vítima.

Revolta e comoção

O corpo de Gabriel foi sepultado no Cemitério de Olinda, na tarde do último domingo, sob forte comoção, revolta e gritos por justiça. “Queremos que esse crime não fique impune, embora a gente saiba que a morte de Gabriel vai virar estatísticas. É complicado, mas é a verdade. Mais uma família destruída por essa violência desenfreada”, disse, desolado, um conhecido da família que pediu para ser identificado.

Segundo ele, não foi a primeira vez que Gabriel teria sido vítima de ladrões. Numa outra ocasião, os criminosos levaram a moto comprada com muito sacrifício pelo jovem. A reportagem do Hora H apurou que parentes, amigos e moradores da região organizam um protesto no próximo domingo. Usando camisetas estampadas com a foto do rapaz, eles vão pedir que os assassinos de Gabriel sejam identificados e presos e que o policiamento seja reforçado para evitar que crimes como esse não fiquem impunes.

Imagens de câmeras

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pelas investigações, tentam conseguir imagens de câmeras de segurança da região que teriam gravado imagens dos criminosos chegando ou saindo da cena do crime.

Reportagem: Antonio Carlos/Hora H