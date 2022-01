Costa do Sol leva suas prioridades ao governador Cláudio Castro

Maior região turística do Estado do Rio, a Costa do Sol vai entregar amanhã (18) ao governador Cláudio Castro a sua lista de prioridades de infraestrutura turística. A “Carta da Costa do Sol” será entregue durante o lançamento, no Palácio Guanabara, do Turismo Presente, programa de obras de interesse turístico do estado.

O documento seria entregue no Fórum de Turismo da Costa do Sol, em Macaé, mas o governador não compareceu. Desde então, os representantes do Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol (Condetur) não conseguem audiência para entregar a carta a Cláudio Castro.

As prioridades dos 13 municípios da região, que recebeu quatro milhões de turistas em 2019, foram levantadas após estudos técnicos. A prioridade é a melhor manutenção e a duplicação da RJ-106, rodovia estadual que começa em Tribobó e vai até Macaé, cortando toda a Costa do Sol; e sinalização turística em todas as estradas estaduais.