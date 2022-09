Corregedoria tenta identificar PMs em orgia dentro de viatura no Rio

A corregedoria da Polícia Militar trabalha para identificar os agentes que aparecem na filmagem de sexo entre agentes e uma mulher, apontada como Patrícia Alves, mais conhecida como Patty UPP.

Em nota, a corporação afirmou que os PMs que estavam de plantão na última sexta-feira (23), data do ocorrido, já foram ouvidos. No entanto, ainda não se sabe ao certo quais agentes de fato participaram da ação.

Após a identificação, os responsáveis podem ser condenados a 30 dias de prisão. Nas fotos e vídeo produzidos pelos próprios militares aparecem os agentes fardados fazendo sexo com a mulher. Em algumas imagens é possível vê-la apenas de calcinha e sutiã com armas em cima da barriga. Outra foto

mostra a mulher vestindo uma camisa branca semelhante a que os policiais usam por baixo da farda.

De acordo com reportagem do jornal ‘Extra’, a então namorada de um PM envolvido no caso encontrou o vídeo no celular dele. Ao questioná-lo sobre o ato, o policial confessou que participou da relação sexual dentro de uma viatura do alojamento da UPP do Lins.

“Patty UPP” ou “Pattyficação” ganhou as capas dos jornais em 2014 ao ter vídeos e fotos de conteúdo sexual com PMs em serviço vazados nas redes. À época, ela disse que gostava de ter relacionamento com policiais. Em 2015, mais uma polêmica. Quatro agentes foram condenados a 30 dias de prisão, de maneira administrativa, por participarem de uma sessão de vídeos e fotos de sexo com a mulher.