Corregedoria da PM: missão de manter ‘limpa’ a corporação

Delegacia de Polícia Judiciária Militar é responsável por investigar e punir agentes suspeitos de desvio de conduta

Conhecida como a polícia da polícia, a Corregedoria da Polícia Militar é o braço da corporação com atribuição para investigar militares por desvio de conduta, traduzido em indisciplina. Uma das oito unidades da Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) está na Baixada Fluminense.

A 3ª DPJM, localizada em Nova Iguaçu, que trabalha sob sigilo absoluto, mantém a missão de cortar na própria carne, separando o joio do trigo para preservar a moralidade, acima de tudo. As investigações têm como alvos PMs envolvidos com grupo de extermínio, milícia, corrupção, além de outros crimes imputáveis.

Sob o comando do tenente-coronel Almeida Júnior, o trabalho da Corregedoria inclui a abertura de procedimentos internos (inquérito policial militar – IPM); sindicância e averiguação. Após concluídas, as investigações são enviadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, (MPRJ).

O resultado do trabalho investigatório a cargo do setor de inteligência é crucial para garantir a qualidade da segurança pública. Dessa forma, punir os maus policiais se traduz na missão de zelar pelos preceitos de idoneidade da instituição, papel que a DPJM cumpre com maestria, justiça e retidão.