Corpos de três vítimas de acidente no Porto do Rio são sepultadas

Três das quatro vítimas do acidente no Cais do Porto do Rio de Janeiro foram enterradas na última sexta-feira. Só um deles conseguiu se salvar. Parentes e amigos se despediram de Luís Carlos de Oliveira e Denilson Cruz e Rogério Sacramento no Cemitério de Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

O acidente com o grupo de funcionários foi na última quarta-feira. O carro despencou de um ponto onde era realizada uma obra que reduziu a largura da pista no cais e caiu na Baía de Guanabara. Também havia material de construção no chão e uma lombada. Entretanto, nada estava sinalizado. Parentes das vítimas afirmaram que falta segurança para quem trabalha no local.