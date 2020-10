Corpos de casal são encontrados em Nova Iguaçu

Os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados em estado de decomposição na tarde de ontem, no canteiro da Via Light, em Nova Iguaçu. As vítimas estavam enroladas em um lençol dentro de uma manilha.

De acordo com as primeiras informações, o casal, que foi identificado, seria morador de rua. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense esteve no local e realizou perícia. As circunstâncias das mortes serão investigadas pela especializada.