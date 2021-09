Corpo encontrado em São Francisco de Itabapoana é de mulher desaparecida, diz polícia

O corpo de uma mulher encontrado na quinta-feira (9) na zona rural de São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, é de Paula dos Santos Ribeiro. Ela estava desaparecida desde a madrugada da última segunda-feira, quando foi levada de casa por criminosos, segundo relatos de familiares.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) de Campos dos Goytacazes, o reconhecimento foi feito no início da tarde de ontem por meio do exame de papiloscopia (impressões digitais da vítima), já que o corpo estava em estado de decomposição.

A Polícia Militar informou que o corpo estava em uma estrada vicinal da localidade de Buena. Mesmo ainda sem o reconhecimento técnico pelo IML, o irmão de Paula postou sobre o corpo encontrado nas redes sociais e colocou uma imagem de luto no perfil.

“A todos que torceram, oraram e apoiaram, vai aqui meu agradecimento. Achei um corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição, eu não consegui identificar, só apenas pelo dedo. Aqui então é o fim de um desespero. Não tenho mais palavras, o que me resta é ter força para cuidar dos filhos dela e dos meus pais. Foi o fim. Obrigado a todos. Descanse em paz minha irmã”, escreveu o rapaz.

Ainda de acordo com ele, o carro de Paula, que foi usado no crime, foi encontrado incendiado, no bairro Fazendinha, próximo ao Centro da cidade. Ela deixa 4 filhos, um deles com apenas 6 meses de vida. O caso é investigado pela 147ª DP de São Francisco de Itabapoana.