Corpo em chamas é achado em viaduto da Avenida Brasil

Um corpo ainda em chamas foi encontrado dentro de um carro no Viaduto Ataulfo Alves, altura de Benfica, na Avenida Brasil, Zona Central do Rio, por volta das 6h de hoje (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio no local e constatou que havia um corpo. Por conta da carbonização provocada pelo fogo, não foi possível identificar se a vítima era homem ou mulher.

A Polícia Militar informou que agentes do 22ºBPM (Maré) foram acionados para verificar a ocorrência. Até o fechamento desta edição, a identidade da vítima não havia sido divulgada.