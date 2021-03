Corpo é achado sob as torres da Light em Nova Iguaçu

O corpo de um homem foi encontrado sob as torres de alta tensão da Light no bairro Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu nas primeiras horas da manhã de ontem. Até o fechamento desta reportagem, a identificação da vítima não havia sido divulgada.

De acordo com as primeiras informações, o homem foi executado a tiros em outro local e o cadáver desovado no trecho de pouca movimentação e sem iluminação. Marcas de disparos de arma de fogo foram encontradas na região da cabeça. Alguns moradores ouvidos pela reportagem disseram que muitos usuários costumam consumir drogas debaixo das torres, atraindo a atenção de possíveis justiceiros que atuam na região.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as motivações do crime e também se o jovem era usuário de entorpecente.

Reportagem: Antonio Carlos