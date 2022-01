Corpo é achado carbonizado dentro de carro na Baixada Fluminense

Um corpo carbonizado encontrado dentro de um carro no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pode ser o de uma mulher que teria sido morta pelo companheiro. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Segundo vizinhos e amigos o cadáver seria de Natália Amanda Brasil, de 33 anos. Ela foi vista pela última vez na terça-feira (18) na estação de trem de Nova Iguaçu, acompanhada pelo companheiro, que havia ido buscá-la.

De acordo com informações, ele é uma pessoa violenta e já havia agredido a vítima e os filhos dela. O homem deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) com queimaduras nos braços e pernas.

Reconhecimento

Natália tinha quatro filhos, uma adolescente de 15 anos e dois meninos, um de 13 e outro de 11 anos. Uma amiga contou que a família foi acionada a realizar o reconhecimento do corpo. Entretanto, os agentes decidiram por fazer um exame de DNA para atestar a identidade da mulher.

Questionada sobre o carro encontrado, a PM se ateve a dizer que a investigação está a cargo da DHBF.

Já a Polícia Civil disse que diligências estão sendo realizadas e nenhuma linha de investigação está

descartada.