Corpo de ‘sereia’ é encontrado na praia da Paraíba

Em fotos espalhadas na internet é possível ver o corpo de uma mulher com uma enorme cauda de peixe.

Imagens que apareceram na internet mostram os restos mortais de uma suposta sereia que teria sido encontrada na Paraíba. Em fotos espalhadas na internet é possível ver o que parece ser o corpo de um ser com feições humanas, cabelos longos e com uma enorme cauda de peixe. Segundo o texto que acompanha as fotografias, a criatura teria sido encontrada na praia do rio Miriri em Lucena, no estado da Paraíba. Tudo indica que o bicho deva ter saído da água por algum motivo e não tenha conseguido voltar ao mar.