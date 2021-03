Corpo de pescador que desapareceu na costa do RJ é encontrado em praia de SC

O corpo de um dos três pescadores que desapareceram no Rio de Janeiro foi localizado pelos bombeiros na Praia Mole, em Florianópolis, na última quinta-feira. Marcelo da Silva Barbosa, de 38 anos, foi sepultado ontem no Cemitério Xavier, na Zona Norte do Rio.

De acordo com os bombeiros catarinenses, o corpo de Marcelo foi avistado em alto mar por pescadores, por volta das 7h, e estava preso a uma boia. A equipe de busca e salvamento foi acionada e retirou a vítima da água. Segundo o Instituto Geral de Perícias (IGP), a identificação foi feita pela arcada dentária e o corpo dele foi liberado no sábado.

De acordo com o perito odontolegista do Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, Paulo Miamoto, o método utilizado para a identificação tem o mesmo grau de precisão das impressões digitais e do DNA. Segundo ele, a família enviou radiografias da arcada dentária de Marcelo e, após 24 horas, a confirmação foi concluída.

“O método foi aplicado neste caso em função de o exame de impressões digitais não ter sido viável, uma vez que o corpo já se encontrava em estado avançado de decomposição, com perda de qualidade das impressões digitais presentes. O exame de arcada dentária é uma alternativa para estas situações”, disse o perito.

Marcelo e mais dois amigos teriam saído da Praia dos Amores para o alto mar e foram vistos pela última vez às 15h de 13 de janeiro. Segundo familiares, eles são moradores das comunidades da Tijuquinha e da Muzema, no Itanhangá.