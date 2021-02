Corpo de pescador chega hoje ao Ceará; terceira vítima é reconhecida através de impressão digital

O corpo do pescador Wilson Martins dos Santos, morto no naufrágio na costa do Rio de Janeiro, no último dia 30, deve chegar a Fortaleza no fim da tarde de hoje. O filho da vítima, Renato Marcolino, disse que a previsão de chegada é às 17h05. “Quando ele chegar a Fortaleza vamos fazer o traslado para a Praia de Guajiru. Lá, será o velório e o sepultamento. Era o local que ele gostava”, disse.

Wilson e mais quatro pessoas viajavam de lancha do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza. O grupo começou a viagem no dia 26 de janeiro, quando partiu do Iate Clube Guanabara. A embarcação teve uma falha no motor e nas bombas no mesmo dia, segundo a mulher de um dos navegantes, Vitória Magalhães. Então, eles pararam na Urca, ainda no Rio de Janeiro, para fazer os reparos, e partiram do local dois dias depois, em 28 de janeiro.

Três identificados

Dos quatro corpos recolhidos em alto-mar, dois já foram reconhecidos pela família, o do dono da lancha, Ricardo Kirst, e o do pescador Wilson. A identificação do corpo do empresário cearense Domingos Sávio foi feita por meio de reconhecimento da impressão digital. Nenhum familiar teve ainda acesso ao cádaver. Um dos filhos de Domingos chega ao no Rio hoje para realizar o processo. Ele tinha três filhos: Lilian, de 27 anos, Sávio, de 25, e Larissa, de oito.

Destroços encontrados

Um destroço da embarcação foi encontrado por pescadores no mar próximo de Quissamã, no Norte Fluminense, ontem. A Marinha do Brasil informou que o objeto pode estar relacionado com a lancha “O Maestro”,

De acordo com a Capitania dos Portos de Macaé, o destroço foi recolhido por uma embarcação pesqueira, a cerca de 7,5 milhas náuticas (ou 14 km) do Farol de São Tomé. Peça encontrada pelos pescadores seria o deck da embarcação.