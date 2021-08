Corpo de mulher que estava desaparecido e foi achado em Angra não tem sinais de violência, diz polícia

O laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) aponta que não há sinais de violência no corpo de Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos. A corretora, que estava desaparecida há uma semana em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, teve o cadáver encontrado no último domingo, na Restinga de Marambaia, na Zona Oeste do Rio.

O delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis) e responsável pela investigações, descartou violência. “Descartamos a violência, já que o médico legista não encontrou vestígio do mesmo. Provavelmente houve um naufrágio e ela ficou muito tempo submersa”, disse.

As buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e pela embarcação em que o casal estava continuam. Segundo a polícia, o barco não tinha um chip de localização, o que dificulta o trabalho de busca.

Também no domingo, um pescador encontrou a janela de uma traineira idêntica a que o casal estava. Cristiane e Leonardo foram vistos pela última vez em Ilha Grande, quando saíram de barco para ver o pôr do sol.