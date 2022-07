Corpo de mulher é encontrado enterrado no quintal de casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Policiais civis encontraram na terça-feira (12) o cadáver de Cláudia Gonçalves de Moura, de 51 anos, esquartejado e enterrado no quintal da casa em que a vítima morava com o marido, no bairro Lagoinha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mulher estava desaparecida desde o dia 4 de julho.

Principal suspeito do crime, José Carlos Martins Esperidião foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) após confessar que matou por ciúmes. Ele vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver.

Na especializada, o homem contou que descobriu uma traição da esposa, o que motivou uma discussão entre os dois. Ainda segundo ele, Claudia o ameaçou com uma faca e os dois entraram em luta corporal. Nesse momento, de acordo com José Carlos, ele “resolveu cortá-la em pedaços pois o corpo não caberia no pequeno espaço que tinha para enterrar no quintal”.

Segundo caso

O assassinato de Cláudia é o segundo registrado só nesta semana. O primeiro, se trata do feminicídio de Marcielly Araújo, de 29 anos, que foi morta pelo namorado, Glauber Morais, em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. O corpo da jovem foi encontrado por uma amiga na tarde de segunda-feira (11). Ela teria sido morta por estrangulamento.

Dados do Instituto de Segurança Pública indicam que 52 feminicídios foram registrados no estado de Janeiro à Maio e 128 tentativas de feminicídio. Também entre janeiro e maio foram deferidas mais de 15 mil medidas protetivas pela Justiça para mulheres vítimas de violência.