Corpo de mulher é encontrado em Paciência, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro

O Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias do assassinato de uma mulher na Zona Oeste do Rio. O corpo foi encontrado na manhã de ontem, na Estrada de Paciência, no bairro Cosmos.

Moradores relataram que a vítima parecia ter saído do salão de beleza, pois ainda estava com um produto no cabelo. Ao lado do cadáver também foi encontrada uma escova para cabelos. A mulher usava um shorts azul, blusa preta e estava descalça

A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e no local se deparou com o corpo de uma mulher. Segundo a corporação, a área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionada. A especializada informou que a perícia já foi realizada no local e os agentes fazem diligências para esclarecer os motivos e a autoria do crime.