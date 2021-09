Corpo de mulher é encontrado em matagal em Seropédica

O cadáver de uma jovem foi encontrado na manhã do último domingo, em um terreno baldio na Rua Rita Batista, no Km 49, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

De acordo com as primeiras informações, a vítima identificada apenas como Stefany era moradora do bairro Areal. O corpo foi achado por populares da região, que acionaram a Polícia Militar através do serviço 190. Uma equipe do 24º BPM (Queimados) esteve no local e comunicou o crime à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Não há informações sobre se a jovem sofreu violência sexual antes de ser morta.