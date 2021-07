Corpo de motorista de lotada é achado com mãos amarradas

O corpo do motorista de lotada Kalebe Vilela de Paiva, de 27 anos, foi encontrado na tarde da última quarta-feira, na localidade Fazenda São João, no bairro Palmital, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para verificar um homicídio na Estrada Velha de Rio Dourado. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima com marcas de tiros e as mãos amarras dentro de uma mata.

Kalebe estava desaparecido deste a última terça-feira. A perícia esteve no local do crime e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação do crime.