Corpo de militar é encontrado carbonizado em carro

A Polícia Civil do Rio busca pelos assassinos do militar do Exército Daniel Ferreira de Azevedo. A vítima foi encontrada carbonizada dentro do carro de seu pai e estava acompanhado de um amigo, que ainda não foi identificado.

Segundo informações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do crime. Os corpos estavam dentro do veículo no bairro Pacheco em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O delegado responsável pelo caso, Mário Lamblet, disse que uma perícia foi realizada no local e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e identificação.

“Recebi a informação de que o corpo de uma das vítimas foi reconhecido pela arcada dentaria. Segundo os exames é o militar Daniel Ferreira de Azevedo. O segundo corpo ainda está sendo identificado”, disse Lamblet.

“O informe inicial é de que os dois saíram juntos de um estabelecimento no carro, segundo o último contato com uma testemunha. O principal informe é que eles teriam sido vítimas de traficantes. A gente não está descartando nenhuma linha de investigação. Existe a possibilidade de facções estarem agindo na região”, completou o delegado.

