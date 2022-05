Corpo de jovem que teria sido envenenada por madrasta será exumado pela Polícia Civil

A Polícia Civil do RJ vai exumar o corpo de Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, na quinta-feira (26). O delegado Flávio Rodrigues informou que não foi preciso esperar autorização da Justiça, bastando uma decisão administrativa.

Existe a suspeita que a jovem e o irmão dela, Bruno, de 16 anos, possam ter sido envenenados pela madrasta, Cíntia Mariano Dias Cabral, que está presa em Benfica e teve a prisão mantida durante audiência de custódia.

A 33ª DP (Realengo) entrou em acordo com o Instituto Médico-Legal (IML) para o procedimento. A pedido da família, o local da exumação não foi divulgado.

Cíntia é a principal suspeita de envenenar os enteados com chumbinho no feijão, num intervalo de dois meses. Fernanda morreu no dia 28 de março, depois de ficar internada por quase duas semanas em um hospital da rede pública do Rio.