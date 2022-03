Corpo de jovem morto a tiros na Zona Norte do Rio é sepultado

O corpo Alexander Gonçalves, de 20 anos, morto a tiros quando andava com um tio em uma rua de Honório Gurgel, bairro da Zona Norte do Rio foi sepultado na tarde de ontem (3), no cemitério de Irajá, também na região. O tio, Yago Gonçalves, 29, ficou ferido.

Segundo informações, Alexander e o tio estavam andando pela Rua Mirinduba, esquina com a Rua Bagdad, quando foram atingidos. No Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Yago relatou aos policiais do 9º BPM (Madureira) que notou que estava machucado após ouvir um barulho. Ele não soube responder de onde os tiros partiram. O homem foi atendido no local e liberado pela equipe médica.

Alexander levou um tiro no tórax e outro na cabeça. Ele foi socorrido no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

A tia de Alexander estava inconsolável durante o velório. “Ele estava voltado para o que ele queria, a profissão dele, jogador de futebol. Daqui a pouco pode ser um filho seu, seu, seu…está doendo, está me doendo. Estamos destruídos”, disse ela. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.