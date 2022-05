Corpo de jovem é achado enterrado em quintal de casa de ex-presidiário

Mãe diz que chegou a ouvir gritos, mas não imaginava que eram da filha

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um assassinato brutal que chocou o município de Magé. Na última segunda-feira (2), o corpo de Thuane da Silva, de 20 anos, foi encontrado enterrado no quintal de uma casa pertencente a um ex-presidiário, vizinho da vítima, em Piabetá.

Segundo informações, o suspeito de cometer o crime teria fugido para uma comunidade próxima, o bairro Jardim Nazareno, também em Magé. Os familiares da vítima estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias na manhã de ontem (3) para liberação do corpo. Desolada, a mãe da jovem desabafou sobre o crime, que aconteceu na Rua F, do bairro Parque Maitá.

“Eu não sei como é que eu tô, é uma confusão, uma dor. Minha filha era uma menina tão perfeita, uma menina jovem, uma menina família. Minha filha não saía, só ficava no celular, nas redes sociais, uma menina calma. Ele fazer isso com a minha filha, uma pessoa que nem morava aqui, chegou ali não tem nem um mês, acabou com a vida da minha família, acabou com a vida da minha filha, minha pequenininha”, disse Simone Carla da Silva.

Gritos vindos da casa do suspeito

A mãe relatou que ter ouvido gritos de socorro vindos da casa do suspeito ao passar em frente. Entretanto, não imaginou que era de sua filha, então seguiu de volta para casa, já que a menina teria ido ao supermercado comprar legumes. Ao chegar em casa e notar que a bicicleta e os legumes já estavam lá, mas a jovem não havia aparecido, decidiu voltar a casa do suspeito.

“Me deu um estalo, assim do nada, eu voltei lá e falei para minha vizinha ‘aquele grito era da Thuane’. E então eu chamei ele no portão e pedi para revistar a casa dele, porque ela não tinha o costume de sair sem me falar e já tinha deixado o que eu pedi para ela comprar e a gente não conseguia entrar em contato com ela, o telefone dela já não atendia mais”.

Suspeito conseguiu fugir

Ainda de acordo com a mãe, ao entrar na casa do vizinho, que dizia estar capinando, encontrou a casa bagunçada e a televisão ligada, onde passava um filme pornô. Ela então, com a ajuda de um tio, revistou a casa, mas não encontrou a filha. Um pouco mais tarde, o criminoso conseguiu se desvencilhar da família e fugir do local. A polícia foi chamada e após buscas no terreno do imóvel, encontrou o corpo da jovem enterrado no quintal do suspeito.

O corpo de Thuane foi sepultado na tarde desta terça-feira (3), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima (Taquara), no Jardim Imbariê, em Duque de Caxias. A DHBF já ouviu testemunhas e parentes da vítima e realiza diligências para localizar o suspeito.