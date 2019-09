Corpo de jovem é achado dentro de carro em Duque de Caxias

Com sinais de estrangulamento e completamente nu, o corpo de Vitória de Oliveira Rodrigues, de 18 anos, foi encontrado dentro do carro do namorado, na manhã da última segunda-feira, no bairro Campos Elísios, em Duque de Caxias.

Familiares e amigos acusam o namorado da jovem pelo crime. A mãe da jovem, Viviane Almeida, disse que o homem já havia agredido a filha pelo menos três vezes. “Ele proibiu a Vitória de ter amizades. Ela tinha um relacionamento abusivo”, afirmou. Testemunhas relataram que o casal havia brigado na noite anterior ao crime.

O rapaz prestou depoimento na 60ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado, e depois liberado. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime.