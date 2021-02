Corpo de jovem desaparecida é achado em terreno ao lado da casa de ex-namorado

O corpo de Jeniffer Capella do Amaral, de 18 anos, que estava desaparecida desde o dia 21 de janeiro, foi encontrado ontem por agentes da Polícia Civil, em um terreno ao lado da casa do ex-namorado, em Magé. O suspeito foi preso uma equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) e confessou ter assassinado a jovem.

A especializada já solicitou à Justiça a prisão preventiva do assassino. As investigações estão em andamento na especializada, que realiza diligências em busca de outras informações para dar um fechamento ao caso. A família contou que Jeniffer foi vista pela última vez entrando em um carro de aplicativo, no bairro Fragoso, em Magé. Ela iria para casa de uma amiga, onde passaria a noite, mas não chegou ao destino.

“Um monstro! Minha filha não merecia essa crueldade”

Abalada com a morte da filha, a auxiliar de cozinha Jane Fernandes Capella, de 37 anos, não se conforma com a crueldade do suposto autor do crime. “O ex-namorado negou o tempo todo que a minha filha estava com ele. Estava calmo e nunca demonstrou ter feito alguma coisa com ela. Se foi ele mesmo, é uma pessoa fria e sanguinária. Um monstro! Minha filha tinha 18 anos, mas era uma criança! Tinha muitos sonhos. Era carinhosa e nunca faria mal a ninguém. Ele arrancou um pedaço de mim!”, disse, emocionada, a mãe.