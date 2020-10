Corpo de homem é encontrado carbonizado dentro de carro em São Gonçalo

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro na tarde da última quarta-feira na Estrada Monte Formoso, no bairro do Sacramento, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O veículo foi achado por policiais militares do 7º BPM (Alcântara), que ficaram no local até a chegada das equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que vão investigar o caso.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, e agentes da Polícia Civil buscam informações que ajudem a identificar a autoria do crime.