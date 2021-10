Corpo de frentista morto durante ação da PM é enterrado no Rio

O corpo do frentista Bruno Leonardo Vidal de Almeida, de 39 anos, foi sepultado na tarde deste sábado (02) no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Ele foi baleado quando saía de casa para trabalhar em um posto de gasolina, na última sexta-feira. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima é atingida por volta das 6h em Tomás Coelho, também na Zona Norte.

Durante o velório, a viúva disse que, quando viu o corpo do marido no chão, chegou a perguntar para os policiais se ele ainda estava vivo e os PMs ainda debocharam. “Meu marido estava caído no chão e eu perguntei: ‘Ele tá com vida ainda?’ E aí um dos polícia: ‘Vida? hahaha’, debochando, rindo, achando que meu marido era um bandido”, disse a viúva. Bruno deixou dois filhos, um de 11 e outro de 18 anos.

Novas imagens de câmeras mostram o momento em que Bruno sai do prédio, momentos antes de morrer. Ele caminha tranquilo até o carro, enquanto fuma um cigarro. Em seguida, já fora do prédio, o frentista vai em direção ao carro e logo depois aparecem homens correndo. De acordo com a Polícia Militar, eles seriam bandidos. Começa um tiroteio e a vítima tenta se proteger atrás do carro, mas cai no chão.

Fuga para o Morro do Urubu

A corporação informou que os criminosos do Morro do Urubu tentaram fugir da operação pelo Condomínio dos Correios, onde houve a troca de tiros e o frentista foi atingido. Mais cedo, o porta-voz da PM, tenente-coronel Ivan Blaz, disse que a bala que atingiu o frentista tinha partido da arma dos bandidos. No início da tarde, Blaz falou que a afirmação foi feita com base no relato dos policiais que analisaram preliminarmente o local.