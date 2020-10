Corpo de estudante encontrado na Baixada é enterrado no Rio

O corpo do estudante da UFRJ Marcos Winícius Coelho, de 20 anos, encontrado morto em Nova Iguaçu, foi enterrado ontem no Cemitério do Caju, Zona Portuária do Rio. A cerimônia aconteceu uma semana antes dele fazer aniversário.

O aluno cursava a faculdade de farmácia depois de se mudar de Altamira, no Pará, para o Rio de Janeiro. A família do jovem disse que o jovem não relatou nenhum episódio de desavença em um encontro que ele teve com os parentes no dia 8 de outubro, em um shopping de Botafogo, horas antes de desaparecer.

Marcos foi visto pela última vez ao deixar o shopping, na Zona Sul, de bicicleta. Ao se despedir dos parentes, ele disse que ia passar em casa, na Urca, e depois iria encontrar amigos em uma festa na Barra da Tijuca, mas logo depois não foi mais encontrado.

De acordo com a polícia, o corpo de Marcos tinha marcas que podem indicar perfurações por tiros. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A polícia pede que quem tiver informações que possam ajudar nas investigações que mande mensagem pelo Whatsapp (21) 98596-7442.