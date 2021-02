Corpo de entregador morto por traficantes é encontrado perto da Avenida Brasil

O corpo do entregador de farmácia Douglas de Oliveira Figueiredo, de 20 anos, foi encontrado ontem nas proximidades da Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, Zona Norte do Rio. O cadáver foi localizado por parentes, dentro de um rio. A morte de Douglas, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, foi confirmada no mesmo dia em que a mulher da vítima deu à luz ao segundo filho do casal, uma criança do sexo masculino.

O rapaz havia sido visto pela última vez ao entrar na Rua Guaxindiba, em Coelho Neto, para fazer uma entrega .

Na via há uma boca de fumo controlada por traficantes da Favela Proença Rosa que é dominada por homens da maior facção criminosa do Rio.

A polícia trabalha com duas hipóteses: a primeira é a de que o rapaz, morador de Acari, tenha sido capturado por bandidos e confundido com um integrante de uma facção rival. A segunda é a de que tenha sido executado por traficantes da Proença Rosa apenas por morar em área onde o tráfico é comandado por uma outra facção.

Segundo a família, Douglas não tinha envolvimento com o tráfico. Ele também não tinha passagens pela polícia. De acordo com parentes, o rapaz trabalhava em farmácia, em Acari, mas acabou indo substituir um colega, na sexta-feira, em uma outra loja da rede. Por volta das 15h, ele saiu para fazer uma entrega e não foi mais visto.

Um vídeo divulgado nas redes sociais pelos criminosos mostra o rapaz sendo interrogado e agredido por um traficante. Nas imagens, o bandido agride o jovem com uma pistola no lado direto da cabeça, e o ameaça, apontando a arma para ele. No lado esquerdo do rosto de Douglas, há sangue escorrendo. O caso foi registrado inicialmente na 39ª DP (Pavuna).