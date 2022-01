Corpo de Elza Soares é sepultado no Rio

O corpo da cantora Elza Soares foi sepultado na tarde de hoje (21) no Cemitério de Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Depois de ser velado no Theatro Municipal, seguiu em cortejo em um carro do Corpo de Bombeiros.

O caixão foi fechado por volta das 14h10 e a neta de Elza se despediu com um beijo.

O caixão foi coberto com uma bandeira da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de coração de Elza, e outra do Flamengo, seu time de futebol.

Musical encenado

A artista morreu na última quinta-feira (20), aos 91 anos. Pela manhã, fãs fizeram fila no teatro para se despedir. Durante o velório, integrantes da Mocidade deram uma salva de palmas à intérprete. Um trecho do musical sobre a vida da cantora foi encenado na escada do teatro, ao lado do corpo: “Viva Elza Soares”, gritaram em coro.