Corpo de ciclista atropelado por capitão do Corpo de Bombeiros é enterrado no Rio

O corpo do ciclista atropelado na madrugada da última segunda-feira foi enterrado ontem, no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio. Familiares e amigos se despediram de Cláudio Leite da Silva, 57 anos, por volta das 13h40.

Leite era taxista aposentado. Ele era casado, não tinha filhos e costumava pedalar diariamente. Ele também gostava de participar de competições de ciclismo.

O ciclista foi atropelado pelo capitão do Corpo de Bombeiros, João Maurício Correia Passos na Avenida Lúcio Costa, no Recreio, na Zona Oeste do RIo. O oficial e foi preso por agentes da Polícia Civil e da 2ª seção do Estado Maior do Corpo de Bombeiros logo após o acidente.

Imagens obtidas pela polícia mostram o bombeiro consumindo cerveja em um posto de gasolina e depois aparecendo com outras garrafas de bebida na mão antes do acidente. Ontem, a Justiça decretou a prisão preventiva do capitão. Durante a audiência de custódia, João Maurício admitiu ser alcoólatra e disse que precisa de tratamento.