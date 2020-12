Corpo de Bombeiros do RJ ‘ganha’ medalha por falha e desrespeito a homenageados

O que você faria se fosse convidado para uma cerimônia e ao chegar no evento descobrisse que seu nome não constava na lista? Num primeiro momento, o fiasco causaria constrangimento, seguido do sentimento de ter sido desrespeitado. O jornalista

Elizeu Pires, um dos profissionais mais prestigiados da imprensa fluminense, passou por esse vexame na manhã de ontem.

Convidado para receber a Medalha Mérito Avante Bombeiro, honraria entregue pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) desde 1987, o jornalista passou pelo constrangimento de não ter seu nome na lista de dezenas de

personalidades, entre civis e militares, para receber a honraria. A cerimônia foi realizada na manhã de ontem, no Quartel Central, no Centro do Rio.

“Cheguei na portaria onde aconteceria o evento e me identifiquei. Para minha surpresa e desapontamento, não encontraram meu nome na lista de homenageados. Um dos militares que controlava a entrada das pessoas ainda tentou contornar a situação

dizendo que iria me ‘conduzir’ até a cerimônia, mas já estava irritado o suficiente pra não aceitar nenhuma justificativa”, contou o jornalista, acrescentando ter recebido a informação de que 39 nomes seriam assinados durante a cerimônia pelo governador em

exercício, Cláudio Castro.

Segundo informações, outras pessoas teriam sido impedidas de participar da cerimônia porque os nomes também não constava na lista de quem receberia a honraria.

Convite partiu do comandante

Ainda segundo Elizeu, o convite oficial foi feito pelo próprio comandante da corporação, coronel Leandro Monteiro. Ao ser comunicado do episódio, o oficial chegou a ligar para o jornalista na tentativa de justificar a falha. “O atendi, mas recusei a medalha. Me senti triste e desrespeitado. Não vou querer homenagem de uma corporação que não me respeita”, desabafou

A reportagem do Hora H tentou, por diversas vezes, tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do CBMERJ, através do telefone (21) 2333-2930, para solicitar esclarecimentos sobre o incidente, mas ninguém atendeu.

Reportagem: Antonio Carlos.