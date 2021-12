Corpo de Bombeiros do RJ estende buscas por bimotor na Costa Verde Fluminense

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro vai estender por mais sete dias as buscas pelo copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, e pelo empresário Sérgio Alves, 45. Eles estão desaparecidos desde que o bimotor em que estavam caiu no mar em 24 de novembro.

As operações deveriam ser encerradas também ontem, após 15 dias de trabalho intenso na região da Costa Verde do RJ, mas após apelo da mãe da família do copiloto autoridades intercederam junto à corporação e conseguiram mais prazo para a procura.