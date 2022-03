Corpo de agente da Polícia Civil é encontrado com marcas de tiros dentro de veículo no Rio

O policial civil Nilson de Souza Maia, de 59 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje (22), na Rua Miranda Vale, próximo à Avenida Dom Hélder Câmara, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio.

Segundo testemunhas, a vítima foi baleada dentro de um carro. Bombeiros do Quartel do Méier foram acionados às 6h18 e encontraram o corpo do policial civil Nilson de Souza Maia, de 59 anos, no banco do motorista do veículo.

No local, policiais constataram que o carro apresentava uma marca de tiro no para-brisa. Uma cápsula de pistola 380 também foi encontrada na cena do crime. A principal linha de investigação da Polícia Civil é de latrocínio, roubo seguido de morte.

A investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital e testemunhas foram ouvidas e outras serão chamadas para prestar depoimento. Os agentes estão em diligências para identificar, localizar e prender o(s) autor(es) do crime.

Dez agentes mortos de segurança mortos

Com a morte do Inspetor Maia, subiu para 10 o número de agentes de segurança mortos em ações

violentas no Rio de Janeiro em 2022, sendo oito da Policia Militar, um da Polícia Civil e um da Policial Penal (SEAP).

