Corpo de advogado morto a facadas no Centro do Rio é enterrado

Sob clima de forte comoção, o corpo do advogado Victor Stephen Pereira Coelho, de 27 anos, foi sepultado no fim na manhã desta segunda-feira (25) no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio. Ele foi morto quando saía de uma festa na madrugada do último sábado (23) no que, a princípio, teria sido um assalto no Centro.

Consternados, amigos e parentes do jovem se abraçavam na porta do cemitério. Muitos usavam camisas do Flamengo, o time do coração de Victor.

No enterro, mais palmas, flores e homenagens para o advogado, considerado por pessoas próximas como sendo alguém gentil e um pacifista nato. Ao se despedirem, amigos e parentes também cantaram o hino do Flamengo.